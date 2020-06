Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 26 juni 07:30 uur. Door John Havinga

Het wordt vandaag weer zonnig en warm en de temperatuur zal snel stijgen naar de zomerse 25 graden om 11:00 uur en dan verder naar tropische waarden rond 30 graden in de loop van de middag. De luchtvochtigheid is ongeveer 40% en dat is dus nog vrij droog. Het waait matig uit het zuidoosten, rond kracht 3.

Vanavond erg warm met om 20:00 uur nog 27 graden en vannacht zakt het kwik uiteindelijk tot 19 graden. Het blijft nog droog. Morgen wordt het drukkend warm met maxima rond 23 graden, meer bewolking en daarnaast ook regen- en onweersbuien, zowel in de ochtend als in de middag. In de avond trekken deze weg en koelt het af met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Zondag wordt het 21 of 22 graden met af en toe een bui. Na het weekend wordt het licht wisselvallig met maandag meest droog weer, maar dinsdag en woensdag juist buiig weer. De maximumtemperaturen liggen daarbij dinsdag rond 19 graden en woensdag en donderdag rond 21 graden.