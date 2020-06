Nederlandse Veteranendag in aangepaste vorm

NEDERLAND – Morgen wordt de Veteranendag in aangepaste vorm georganiseerd, met een programma van 45 minuten in de Ridderzaal voor een kleine groep gasten. Het programma wordt live uitgezonden door de NOS. Er worden verder geen fysieke evenementen of activiteiten georganiseerd

Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen kan mee-beleven.

Programma Ridderzaal

Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, drs. Jaap Smit. Later spreekt de minister van Defensie de veteranen toe. De minister-president sluit het programma inhoudelijk af met een persoonlijke videoboodschap.

Twee andere autoriteiten zijn ook aanwezig in de Ridderzaal: Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang. Hun aanwezigheid stipuleert de betrokkenheid van de krijgsmacht bij veteranen en de Nederlandse Veteranendag.

Veteranen

In het programma staan de verhalen van vier veteranen centraal, zoals die van Maaike, veteraan en ondersteunend ic-verpleegkundige tijdens de coronacrisis en Dennis, Bosnië- Irak- en Afghanistan-veteraan die tijdens de coronacrisis als vrijwilliger in een verpleeghuis werkte. Hij treedt ook op (zang) in de Ridderzaal. Daarnaast Rick, gewond geraakt in Afghanistan, lid van het Nederlandse Invictus Team en Hendrik, indertijd vijf jaar lang ingezet in NL-Indië. Zij worden in beeldreportages getoond en vertellen in de Ridderzaal over hun ervaringen.

Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

Verder is aanwezig majoor Frans Erkelens, voorzitter van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen vanwege het 50-jarig bestaan van deze bijzondere vereniging. .

Tevens is de winnaar van de Kidschallenge, als speciale gast aanwezig. Hij maakte met zijn schoolklas het winnend vrijheidsvlog. Dat is ook te zien in de Ridderzaal.

Tussen de gesproken bijdrage en beeldreportages in, treden verschillende solisten op, onder begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” en een combo van het orkest van de Luchtmacht. Dit aangevuld – in beeld – met eerder opgenomen muzikale bijdragen. Zoals onder andere van de Koorschool St. Bavo uit Haarlem.

Het programma wordt muzikaal afgesloten door Di-Rect met het bekende nummer “Soldier On”.

Uitzendingen

Het programma wordt door de NOS integraal live uitgezonden van 12.45 tot 13.45 uur op NPO1. In de avond zendt de NOS een samenvatting uit van 19.15 tot 19.45 op NPO2. Het hele programma kan ook worden gevolgd via veteranendag.nl

Bron: Veteranendag.nl