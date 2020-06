Uitdeelactie mondkapjes ‘kap d’r veur’ busstation Stadskanaal

STADSKANAAL – Op dinsdag 30 juni tussen 15.30 – 16.30 uur deelt wethouder Goziena Brongers mondkapjes uit bij het busstation in Stadskanaal. Dit doet ze om aandacht te vragen voor de fietskluizen die bij het busstation staan om veilig fietsen te stallen, voordat reizigers overstappen op de bus. Zo kan iedereen veilig op reis; met een mondkapje en de fiets veilig gestald in de fietskluis. Wethouder Goziena Brongers: “Door de fietskluizen op het busstation wordt het busstation een nog betere schakel voor reizigers om gemakkelijk over te stappen van het ene naar het andere vervoermiddel.”

Uitdeelactie

Om veilig reizen extra kracht bij te zetten, worden er gratis mondkapjes uitgedeeld op het busstation. Deze zijn aangeboden door de Veiligheidsregio Groningen en kennen inmiddels provinciale bekendheid door de Groningse tekst ‘Kap d’r veur’.

Busstation Stadskanaal

Het busstation Stadskanaal is een zogenaamde HUB. Dit is een schakel in de reis van deur tot deur waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar zij op een prettige manier even kunnen wachten. Extra voorzieningen zoals fietskluizen maken het station tot een aangename plek.

Ingezonden