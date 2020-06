Woodies is nu Sjoes

WINSCHOTEN – Woodies, op het Winschoter Marktplein, is per 1 juni Sjoes geworden.

Sjoes is afgeleid van de naam van de nieuwe eigenaresse Lianda Schuster. Lianda is een geboren en getogen Winschoter, maar door haar werk bij de Kijkshop naar Amsterdam verhuisd. Twintig jaar heeft ze daar met heel veel plezier gewerkt, maar door het faillissement kwam ook Lianda op straat te staan. In de avonduren werkte ze al met regelmaat in de horeca, zoals in de Ziggodome en later ook in het beroemde café De Jordaan.

“Aangezien mijn moeder nog steeds in Winschoten woont en ook wat ouder wordt wilde ik wel graag weer naar mijn geboorteplek terug en ik was ook wel een beetje klaar met Amsterdam. Café ’t Steegje kwam op mijn pad om daar een horecabedrijf te beginnen, maar op een gegeven moment kwam Luurt Duursema bij mij of ik Woodies wilde overnemen, maar in eerste instantie vond ik dat wel een heftig plan. Dit was oktober vorig jaar, maar ik ben er toch mee doorgegaan en in februari was alles rond. Helaas kwam toen in maart corona en is alles stil komen te liggen. Hebben toen afgesproken, zodra de horeca weer open mocht, en dat is per 1 juni. geweest, ik officieel eigenaar van dit etablissement ben geworden”, aldus Lianda.

De nieuwe uitbaatster verandert niet zoveel in de opzet van dit café. “De vrijdag en zaterdag zijn prima voor mij, maar in deze corona-tijd moeten het wij vooral hebben van het terras. De gemeente is op dit moment heel flexibel om de terrassen uit te kunnen breiden. Ik heb op dit moment 70 stoelen, maar ik ga naar de 100. Ik mag met het terras helemaal richting de kerk, maar dat doe ik niet, dan wordt het veel te onoverzichtelijk. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen, maar op drukke momenten heb ik wel personeel, die kan ik gemakkelijk ‘in laten vliegen’,” aldus Lianda.

In het begin zal alles nog veel lijken op Woodies, maar Lianda werkt wel toe naar een eigen identiteit. “Je gaat toch altijd je eigen ding doen en dat moet ook want het is geen Woodies meer. Maar ik probeer Sjoes wat breder uit te dragen. Hier komt niet alleen jeugd, maar ook de wat ouderen als 30- en 40’ers om gezellig een borreltje te drinken”.

Ingezonden door Frans Stegeman