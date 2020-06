Bibliotheek Stadskanaal houdt Voorleesfeestjes in de tuin

STADSKANAAL – Deze zomervakantie organiseert Bibliotheek Stadskanaal elke woensdagochtend een Voorleesfeestje in de tuin. Op het veldje naast de bibliotheek kunnen kinderen tussen 10.00 uur en 11.00 uur meedoen aan deze zomerse kinderochtenden.

Voorlezen is leuk en het wordt nog leuker in de tuin van de bibliotheek. In de vakantie kunnen kinderen (tot 8 jaar) meedoen aan ons tuinfeestje. We gaan wekelijks de mooiste prentenboeken voorlezen en de leukste spelletjes spelen. Leer propjes schieten met je eigen katapult, doe mee aan de spokenshow of ga slurfje prikken.

Het Voorleesfeestje in de tuin vindt plaats op woensdag 8, 15, 22, 29 juli en 5, 12 augustus van 10.00 uur tot 11.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Bibliotheek Stadskanaal houdt zich tijdens de activiteiten aan de algemene richtlijnen van het RIVM.

Ingezonden