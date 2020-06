Christiaan Varenhorst en Stefan Boermans verzorgen clinic bij Tyfoon in Stadskanaal

STADSKANAAL – Donderdag 2 juli verzorgen Christiaan Varenhorst en Stefan Boermans een clinic bij volleybalvereniging Tyfoon in Stadskanaal.

Christiaan Varenhorst en Stefan Boermans verzorgen donderdag 2 juli een clinic voor de jeugdleden tot 18 jaar van volleybalvereniging Tyfoon in Stadskanaal. De clinic wordt gegeven op het nieuwe BeachPark Stadskanaal. De beide profs geven voor het project TeamNL Beach Tour de jeugdleden een inkijkje bij een echte topsporttraining en geven ze tips & tricks op volleybalgebied. Naar verwachting doen in Stadskanaal donderdag zo’n 75 jeugdleden mee.

Team NL heeft op dit moment geen wedstrijdprogramma. Vanwege corona ligt alles stil. De selectie besloot om in heel het land les te geven. Er worden de komende periode nog zo’n 70 locaties bezocht. Deze clinics zijn opgezet door de NEVOBO. Er zijn inmiddels zo veel aanmeldingen dat er niet meer kan worden ingeschreven.

Geert Smit had vanmorgen in het programma Brunchroom een telefonisch interview met Christiaan Varenhorst. Hij vertelde over deze clinic en over zijn carrière:

Toen Christiaan begon met beachvolleybal vormde hij een duo met Alexander Brouwer. Hij nam in 2010 voor het eerst deel aan internationale toernooien. In 2015 verloor hij met Nummerdor de finale van het WK na zelf 5 matchpoints te hebben gehad. Daarna bereikte Varenhorst op de Olympische Spelen 2016, samen met zijn partner Nummerdor, de kwartfinale van het beachvolleybaltoernooi. Ze werden uitgeschakeld door het eveneens Nederlandse duo Brouwer/Meeuwsen. Op het WK van 2017 bereikte Varenhorst met zijn nieuwe partner Maarten van Garderen de vierde plaats. Nu speelt hij samen met Stefan van de Velde.

De clinic in Stadskanaal is donderdag van 18.00 tot 19.00 uur. Daarna is de huldiging van de jeugdkampioenen. Daarna is er tot 19.15 uur een jeugdmixtoernooi.