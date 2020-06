Drugs en wapens aangetroffen in auto van inwoner Gasselte

GASSELTE – De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 24 jarige man uit Gasselte aangehouden wegens het rijden onder invloed en wapenbezit.

In de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks 01:10 uur, vond vanaf de Bronnegerstraat in Borger een achtervolging plaats. Het voertuig ging er vandoor na een algemene controle. Uiteindelijk werd de bestuurder gedwongen te stoppen toen een tweede surveillanceauto het voertuig klem reed. Hierbij is geen aanrijding ontstaan.



In de auto troffen agenten meerdere messen, katapulten en andere wapens aan. De bestuurder testte positief bij de drugstest, ook werd er een kleine hoeveelheid drugs in het voertuig aangetroffen. Hij is vervolgens aangehouden. De bestuurder was een 24-jarige man uit Gasselte.

Er wacht hem een proces-verbaal voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. Ook kreeg hij bekeuringen voor snelheid en het negeren va het stopteken. De wapens en de drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Er wordt verder onderzoek gedaan naar deze wapens.

Bron: Politie