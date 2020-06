DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tijdens het rijden is gistermiddag om vier uur een personenauto van het type Mercedes in brand gevlogen. Op het moment dat de bestuurder rook onder de motorkap vandaan zag komen zette hij de auto bij een bosje aan de Meppener Straße in Papenburg aan de kant. Korte tijd later stond de auto in lichterlaaie. Hierbij liepen ook diverse bomen schade op.

Tussen woensdagochtend acht uur en donderdagochtend acht uur is een aan de Fahnenweg in Papenburg een damesfiets van het merk Sparta gestolen. De fiets stond op slot in een fietsenschuur bij de school. De schade bedraagt 800 euro.

Gisteravond vond vanaf acht uur bij de An der Alten Werft in het centrum van Papenburg een treffen met getunede auto’s plaats. Er waren zo’n 400 auto’s naar de parkeerplaatsen gekomen. De meeste eigenaars bleven in hun auto’s zitten, waardoor de meeting overwegend rustig verliep. De meeting was om twee uur afgelopen.

Vorige week donderdag zijn tussen kwart over twee en vier uur machines uit een bedrijfswagen gestolen. De auto stond on-afgesloten op een bouwplaats aan de Neuherbrumer Straße in Papenburg. De machines waren van de merken Makita, Rehms en Rothenberger. De schade bedraagt 2.200 euro.

Haren

Gistermiddag zijn om half vier in een bocht van de Rakener Straße in Haren twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde toen door onbekende oorzaak een van de auto’s op de verkeerde weghelft terecht kwam. De veroorzaker is er vandoor gegaan. Hij reed in een donkere terreinwagen met daarachter een witte aanhangwagen voor het transport van vee.

Dörpen

Tussen dinsdag en woensdag is op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Hauptstraße of bij de praktijk voor fysiotherapie aan de Wittefehnstraße in Dörpen een zwarte Kia aangereden. Door de aanrijding ontstonden deuken en krassen over de gehele rechter zijde van de auto. De schade wordt op 1.500 euro geschat. De veroorzaker is vertrokken zonder gegevens achter te laten.

Weener

Vanmorgen heeft een onbekend persoon met een straatklinker het raam van een woning aan de Neuen Straße in Weener ingegooid. Vervolgens ging de dader het pand binnen en doorzocht in een kantoorgedeelte naar waardevolle spullen. Voor zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft sporen zeker gesteld.