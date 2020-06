Veel belangstelling voor boerderijmarkt bij de Zuivelmand

BLIJHAM – Bij de Zuivelmand aan de Tweekarspelenweg in Blijham werd vandaag een boerderijmarkt gehouden.

Vandaag was bij de Zuivelmand van tien tot vier uur een boerderijmarkt. De familie Tielemans gaf uitleg over de melktapautomaat die vorige week in gebruik is genomen en bezoekers mochten een kijkje nemen in de stal, waarin zich zo’n 300 koeien bevinden. Deze worden tussen twee en vijf keer per dag door een melkrobot gemolken. De melk wordt deels op de boerderij verwerkt tot onder anderen yoghurt, kwark, karnemelk en diverse soorten vla. Dit wordt verkocht in een stalletje bij de boerderij.Vandaag werden ook andere lokale producten verkocht.

Voor de boerderijmarkt was veel belangstelling.

Foto;s: Catharina Glazenburg