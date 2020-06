Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 28 juni 07:30 uur. Door John Havinga

De ochtend verloopt wisselend tot zwaar bewolkt met enkele lichte buien of buitjes. Vanmiddag volgen er zonnige condities en af en toe stapelwolken, maar dan blijft het droog. Het wordt vanmiddag maximaal 21°C, bij een matige zuidwestenwind (kracht 4).

Vannacht opklaringen en rustig met een zwakke zuidenwind en een minimumtemperaturen rond de 13°C. Morgen houden we het in de daguren meest droog, met af en toe zon, maar overdag vaak zwaar bewolkt weer. In de late avond en nacht naar dinsdag volgt af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 20°C en de wind is matig, soms even vrij krachtig uit het zuidwesten (kracht 4 à 5).

Dinsdag tot en met donderdag behoorlijk wat regen en buien waarbij er met name woensdag/donderdag een aardige som neerslag kan vallen. Daarna wisselvallig, met geregeld een bui, maar ook droge, vrij zonnige momenten. Maximumtemperaturen dinsdag rond 19°C en daarna stijgend naar 21 à 22°C.