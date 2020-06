Brede school De Zwerm na de zomervakantie in gebruik

SCHEEMDA – Het is de bedoeling dat met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de brede school in Scheemda in gebruik wordt genomen.

Op 3 oktober 2019 hebben leerlingen van CBS Annewieke samen met wethouder Bard Boon de eerste steen van de nieuwe brede school aan de Kanaalweg in Scheemda gelegd. Nu, bijna een jaar later, is de school klaar om ingericht te worden.

De school is gebouwd door De Groot Vroomshoop Groep. Borgtechniek BV was verantwoordelijk voor de volledige technische installaties. Het gebouw is volledig aardbevingsbestendig en energieneutraal.

De brede school gaat De Zwerm heten. Deze naam is bedacht door Sharina Tiggelaar-Timmer. In de brede school komen straks onder andere de scholen: CBS Anne Wieke en OBS Futura (fusie tussen Eexterbasisschool en Jaarfke), Stichting Kinderopvang KiWi, Peuterspeelzaal Sociaal Werk Oldambt,Logopedie Oldambt, Biblionet Groningen, Gymzaal Merelstraat en PrengerHoekman Fysiotherapie.

Deze zomer wordt het gebouw van de naastgelegen CBS Anne Wieke gesloopt. Er wordt op de vrijgekomen ruimte een groter schoolplein gerealiseerd.

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Catharina Glazenburg