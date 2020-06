Drukke middag voor de brandweer

REGIO – Het noodweer van vanmiddag heeft de brandweer handenvol werk bezorgd. Het KNMI gaf enige tijd code Oranje af vanwege onweer, wateroverlast, hagel en windstoten tot 75 kilometer per uur.

In Finsterwolde (Reiderwolderpolder) vielen hagelstenen met een doorsnee van vier centimeter. Het KNMI spreekt van een supercell. De bui veroorzaakte veel schade aan onder anderen de gewassen. Ook werd een boom uit de grond gerukt.

In Veendam werden bomen uit de grond gerukt. Vermoedelijk was er sprake van een windhoos. Klik HIER voor onze reportage. Brandweer Veendam kreeg hulp van collega’s van brandweer Winschoten om de boel op te ruimen.

Aan de Beverhof in Winschoten vloog rond half vier een tuinhuisje in brand. Over de oorzaak is niets bekend. Er raakte niemand gewond. De brandweer kon na het blussen doorrijden naar de Wezellaan om daar een tak, die op het fietspad was gewaaid, te verwijderen.

In Scheemda waaiden ook grote takken van de bomen. In de Wijkstraat waaide een boom om. Deze raakte op een haar na een geparkeerde auto. Ook rukten ze daar uit voor wateroverlast bij woningen, ondergelopen straten en brandalarm bij Hoza aan de Haven Noordzijde. Dit bleek loos te zijn.

In Winschoten werd aan de Bovenburen/Kloostergang een gaslucht geroken. De brandweer verrichte metingen, maar kon geen gas waarnemen. Klik HIER voor ons artikel.

Ook aan de Vinkersweg in Westerlee was sprake van stormschade.

Bij Finsterwolde pakte ik deze supercell.#Gewitter @Stormchaser bleek 2 km van me af te staan. Aangekomen was het #Hagel (4cm) rapen. Bij #Veendam trof aardig wat schade aan, langs de N-33 lagen rijen met bomen om, ook in centrum (Downburst) @helgavanleur @Weerplaza @RTLnieuws pic.twitter.com/xuNdyxAfPr — Dutch severe weather (@NielsTingen) June 27, 2020

Volgens moeder natuur was het tijd voor een opschoningsactie in #Veendam. Of het nou een valwind of windhoos was… De schade was groot. De brandweerkorpsen van Veendam 2x TS & HW, Winschoten HW en Nieuwe Pekela TS zijn op dit moment nog steeds schademeldingen aan het rijden. pic.twitter.com/Ji2HNY4DUl — Mélarno Kraan (@melarnoo) June 27, 2020