Kinderochtenden in Bibliotheek Veendam: reis je mee?

VEENDAM – Deze vakantie kun je mee op reis tijdens het zomerprogramma van Bibliotheek Veendam. Kom wekelijks naar de kinderochtenden (10.00 – 11.30 uur) en reis langs zes bijzondere landen.

Bibliotheek Veendam heeft deze zomer een programma voor kinderen en (groot)ouders. Elke woensdagochtend kun je in de bibliotheek op reis. Zes weken lang bezoeken we de leukste en gekste plekken. Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. Wekelijks bezoeken we een ander land.



Griezeltheater | woensdag 8 juli

Deze ochtend komen we aan op de Griezelkust. In dit spannende land gaan we spelen met licht en donker. Breng een griezelige wereld tot leven en maak je eigen voorstelling met een schaduwtheater. Aanmelden is niet nodig.

Zoemende bijen | woensdag 15 juli

Deze ochtend komen we, samen met het Veenkoloniaal Museum, aan in het Dierenrijk. Deze ochtend ga je meedoen aan twee zoemende workshops. Duik in de wereld van de bijen!

In het museum leer je over het leven en nut van bijen.

In de bibliotheek gaan we onze eigen bibberbeestje maken.

Wil je meedoen aan deze workshops? Meld je aan via veendam@biblionetgroningen.nl. Voor deze ochtend is er plek voor max. 20 kinderen.

Schatzoeken met robots| woensdag 22 juli

Deze ochtend komen we aan in Avonturenland. Ga mee op zoek naar de schat via verhalen en met de robots Beebot en Dash. Programmeer de robotjes zo dat ze de schat kunnen vinden. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig.

Sprookjesbingo | woensdag 29 juli

Deze ochtend komen we aan op de Sprookjeseilanden en gaan we een sprookjesbingo spelen. Luister naar het prachtige verhaal van Roodkapje en probeer je bingokaart als eerste vol te krijgen. Met deze voorleesbingo zijn er weer kleine prijsjes te winnen. Aanmelden is niet nodig. We spelen deze ochtend 2 rondes (10.00 uur en 10.45 uur).

Lachmeter | woensdag 5 augustus

Deze ochtend komen we aan in het altijd grappige Lachland. Deze ochtend gaan we moppen vertellen en maken we onze eigen lachmeter.

Racen als Max| woensdag 12 augustus

Deze ochtend komen we aan in het Sportmanië. In dit land zit niemand stil. We duiken in de racewereld van Max, maken we onze eigen ballonnenauto en bouwen samen een racebaan. Wil jij sjezen in de bieb? Doen dan mee! Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig.

Ga op schattenjacht en maak kans op prijzen!

Ga deze zomer ook digitaal op reis met Bibliotheek Veendam en doe mee aan ons zomerleesprogramma Vakantielezen! Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. Doe de opdrachten op www.vakantie-lezen.nl en maak kans op zomerse prijzen!

Bibliotheek Veendam houdt zich tijdens de activiteiten aan de algemene richtlijnen van het RIVM.

