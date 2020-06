DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Gisteravond is om elf uur een politieagente gewond geraakt. Zij werd, samen collega’s, opgeroepen voor een incident in de Lange Straße in Dörpen. Een groep, onder invloed van alcohol verkerende, personen veroorzaakte daar overlast. Deze personen gedroegen zich agressief tegenover de politie. Toen de agente wou verhinderen dat een 26 jarige man in zijn auto stapte sloeg deze haar met zijn vuist in het gezicht. De klap kwam zo hard aan dat de 28 jarige agente niet meer inzetbaar was. De 26 jarige werd aangehouden.

Aschendorf

Vannacht is om half één bij een ongeval op de Rheder Straße in Aschendorf een 16 jarig meisje zwaargewond geraakt. Zij zat achterop een scooter, die werd bestuurd door een even-oude jongen. Het stel werd aangereden door een 31 jarige bestuurder van een Mercedes, die in een lange bocht door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft reed.

De automobilist en de scooterbestuurder kwamen met de schrik vrij. Het meisje is zwaargewond per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zowel de auto als de scooter raakten beschadigd. De schade wordt op meerdere duizenden euro’s geschat. De Rheder Straße is meerdere uren afgesloten geweest voor onderzoek en berging van de voertuigen.

Papenburg

Gisteravond is om kwart voor zes afval wat in een schuur bij een instelling aan de Gashauskanal in Papenburg opgeslagen lag in brand geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Er raakte niemand gewond.

Bunde

In de nacht van vrijdag op zaterdag is om één uur een 61 jarige vrachtwagenchauffeur uit Litouwen met zijn combinatie vast komen te zitten in de, door de regen doorweekte, berm langs de A280, tussen de Nederlandse grens en Bunde. Op dit traject wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt over een rijstrook met een breedte van 3,50 meter geleid.

De bergingswerkzaamheden duurden tot half zeven ’s ochtends. De A280 werd daarvoor in beide richtingen afgesloten. De vrachtwagenchauffeur bleek 1,8 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Regio Leer

Zaterdagavond had de brandweer van regio Leer de handen vol aan storm- en waterschade. Er werden diverse kelders leeggepompt en rioolputten vrijgemaakt om het water bij de ondergelopen straten af te voeren. Ook werden afgewaaide takken en omgewaaide bomen van de straten verwijderd.

In Folmhusen brak tijdens een onweersbui een kalf uit. Het dier belandde in een sloot. Omdat het leek dat het kalf niet zelfstandig uit de sloot kon komen werd de brandweer er bij gehaald. Op het moment dat deze arriveerde wist het kalf uit de sloot te komen en nam opnieuw de benen. Het rende over de straat een maisveld in en belandde vervolgens voor de tweede keer in een sloot. De brandweer redde het dier uit de sloot en droeg het vervolgens over aan de boer. Het kalf heeft aan zijn/haar avontuur geen verwondingen overgehouden.

Zie foto’s van brandweer Leer.