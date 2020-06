Vaarrecreanten blij met schoonmaakbeurt Ruiten Aa-kanaal

WESTERWOLDE – Medio maart werd bij de Vlagtweddersluis het baggerschip van familiebedrijf Verboon uit Maasland in het Ruiten Aa-kanaal te water gelaten. Drie maanden later, net voor de vakantie heeft het baggerschip het kanaal in zuidelijke richting tot de Wollinghuizersluis, en het Bourtangerkanaal gezuiverd van honderden tonnen baggerslib.

In totaal gaat het om 27 kilometer kanaal dat nodig aan een schoonmaakbeurt toe was. De klus eindigt volgens plan begin december in Ter Apel bij het Stadskanaal. Opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa’s heeft er één miljoen euro voor uitgetrokken.

Het water is in de loop van de tijd te ondiep geworden voor de pleziervaart. Bij alle facetten van het baggeren is gekeken naar duurzaamheid, zo min mogelijk transport, affakkelen van methaangas (methaangas is slechter voor het milieu dan CO2 uitstoot) en rekening houdend met bv. De broedende meerkoet in de haven van Bourtange.

De zuigkop voor het schip pakt over de breedte van de vaargeul halve meter voor halve meter. Los van deze ‘’slakkengang’’ raakt de zuigkop nog al eens dicht te zitten door stukken ijzer, plastic, touw, matjes en ander materiaal. De schipper legt het zuigen dan stil en reinigt de kop, al met al een tijdrovend klusje. Tot december kunt u de baggerschuit dus waarnemen, en zal de pleziervaart daarna weer vrij doorgang hebben.

Tekst en foto’s: Ron Teunissen