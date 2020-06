Auto boort zich in garage

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 29 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een licht wisselvallig dagje met vaak bewolking maar ook opklaringen. En in de loop van vanochtend en vanmiddag is er kans op een paar regenbuien. Het is fris met een middagtemperatuur van 19 a 20 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, kracht 3 tot 5.

Vanavond is er nog weinig verandering met opklaringen en een bui, vannacht en morgen is het meestal bewolkt met regelmatig een beetje regen of motregen. Een beetje somber dus morgen, met een maximum rond 19 graden.

Ook woensdag valt er af en toe regen, daarna is het licht wisselvallig maar het blijft op lange termijn aan de koele kant met maximum rond 20 graden.