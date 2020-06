Bert Mulder Uitvaartzorg ontvangt keurmerk

STADSKANAAL – Bert Mulder Uitvaartzorg in Stadskanaal heeft van de Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart het keurmerk mogen ontvangen.

Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat de uitvaartonderneming die in het bezit is van het keurmerk niet wordt beoordeeld door een extern bureau. De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie Bert Mulder Uitvaartzorg een uitvaart heeft mogen verzorgen.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart staat garant voor persoonlijke uitvaartverzorging. Kiest u voor een houder van dit keurmerk, dan bent u verzekerd van persoonlijke aandacht en betrokkenheid.



De uitvaartonderneming is altijd een kleinschalige lokale onderneming, waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan. Een uitvaart wordt op maat samengesteld en de nabestaanden beslissen alles zelf. Uiterlijk de volgende dag volgt er een transparante begroting en er wordt alleen betaald voor diensten die daadwerkelijk worden afgenomen.

Uitgangspunt is dat een uitvaart niet direct in één gesprek geregeld hoeft te worden maar dat er dagelijks contactmomenten zijn om de uitvaart vorm te geven. Alle tijd die nodig is wordt hieraan besteed. Belangrijk is ook dat er altijd één aanspreekpunt is. De uitvaartverzorger, die de uitvaart bespreekt, is ook degene die de uitvaart zal begeleiden.

Daarnaast is Bert Mulder Uitvaartzorg sinds kort ook ingeschreven in het kwaliteitsregister uitvaartverzorgers. Uitvaartverzorger is helaas geen beschermd beroep. Iedereen mag zich uitvaartverzorger noemen. Uitvaartverzorgers die zijn ingeschreven in het Kwaliteits Register Uitvaartverzorgers hebben aantoonbare kennis en ervaring als uitvaartverzorger.

