SCHEEMDA – In beweging blijven is altijd belangrijk, en zeker in deze Corona-tijd. Bewegen is goed voor hart, longen en spieren en heeft een positief effect op het immuunsysteem. Daarnaast, en dat is minstens zo belangrijk, zorgt samen bewegen voor veel gezelligheid. Daarom worden, in het kader van Vitaliteit Dichtbij, een project vanuit het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de komende zomer 60-plussers aangemoedigd om aan buitenactiviteiten mee te doen.

Vitaliteit Dichtbij wordt uitgevoerd en ondersteund door Ommelander Ziekenhuis, Zorg Innovatie Forum, Beweeglink, Longfonds, Diabetes Vereniging Nederland en Harteraad. Patiënten worden vanuit het ziekenhuis in contact gebracht met buurtsportcoaches door één van de coördinatoren zodat mensen worden geïnformeerd over sport- en beweegmogelijkheden in hun eigen omgeving en op hun eigen voorwaarden weer zo fit mogelijk kunnen worden.

Vanwege de Corona-crisis zijn veel sport- en beweeggroepen nog niet weer opgestart, of liggen stil vanwege de zomervakantie. Vitaliteit Dichtbij biedt daarom tijdens de zomermaanden een beweegprogramma aan: Fit door de Zomer.

Fit door de Zomer is er voor alle 60-plussers in de omgeving van Winschoten en Scheemda die graag aan sportieve buitenactiviteiten willen deelnemen. Vitaliteit en gezelligheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Iedere dinsdagochtend tijdens de zomervakantie kunnen mensen van 9.30 tot 10.30 deelnemen aan een leuke activiteit in de buitenlucht. Het kost maar twee euro en deelnemers kunnen per keer betalen en deelnemen.

Op 7, 14 & 21 juli begint Fit door de Zomer in Scheemda, bij het sportveld naast de Eextahal aan de Plantsoenlaan. Daarna vinden de activiteiten plaats in Winschoten bij de parkeerplaats bij sportschool Nico Jager (Bovenburen), op 28 juli, 4 & 11 augustus. Deelnemers kunnen zich tot de maandag voor de activiteit aanmelden bij Anneke Scholte via bescholte@msn.com of 06 50 67 81 64 voor de activiteiten in Scheemda, en bij Kaety Tack voor sporten in Winschoten via kaetytack@gmail.com of 06 13 24 44 60.

Het aanbieden van deze buitenactiviteiten brengt mensen met elkaar in verbinding en bemoedigd bewegen en vitaliteit, en dat is goed voor iedereen.

Ingezonden