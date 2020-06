Huisartsenpost Hoogezand weer terug naar Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA, HOOGEZAND – Per 1 juli verhuist de huisartsenpost in Hoogezand weer terug naar het Ommelander Ziekenhuis. Vanwege de coronacrisis moest de huisartsenpost tijdelijk uitwijken naar de voormalige locatie van de huisartsenpost in Hoogezand.

Eerder dan gepland

Nu de situatie in de ziekenhuizen weer wat normaliseert, kan het Ommelander Ziekenhuis gelukkig weer ruimte bieden aan de huisartsenpost. Dit is eerder dan het Ommelander Ziekenhuis en Doktersdienst Groningen hadden gepland, maar in goed overleg is de terugkeer naar het ziekenhuis bespoedigd.

Laatste dienst in Hoogezand

De laatste dienst in Hoogezand is op maandag 29 juni. Op 30 juni worden patiënten verwezen naar posten in Groningen, Stadskanaal of Delfzijl. Vanaf 1 juli zal de post in Scheemda weer geopend zijn. Doordeweeks is de huisartsenpost geopend tussen 17.00 en 23.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 23.00 uur.

Altijd eerst bellen

Patiënten die medische hulp nodig hebben die niet kan wachten tot de eigen huisarts weer dienst heeft, kunnen bellen met 0900-9229. Doktersdienst Groningen verzoekt iedereen niet zomaar naar de huisartsenspoedpost te komen, maar altijd eerst te bellen

Bron: OZG