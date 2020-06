Kinderen blij met nieuw speel- en ontmoetingsplein CBS Maranatha

WINSCHOTEN – Anderhalf jaar geleden zijn de leden van de MR en Schoolcommissie van CBS Maranatha een project gestart om het verouderd kleuterplein op te knappen. Zowel het ontwerp als de uitvoering van het nieuwe speel,- en ontmoetingsplein is door YALP verzorgd. In het ontwerp is optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die het schoolplein heeft. Er is gekozen voor een speeltoestel met een extra verdieping en twee glijbanen, een zandbak en een verkeersparcours. Op deze wijze kunnen kinderen op spelende wijs kennismaken met de regels in het verkeer.

Het nieuwe plein is bestemd voor alle leerlingen van CBS Maranatha en de BSO maar is ook bestemd voor de kinderen uit de wijk en het centrum. Op deze manier kunnen kinderen elkaar ook buiten schooltijd ontmoeten in een aantrekkelijke en veilig omgeving en worden kinderen zodoende gestimuleerd om te bewegen. Ook ouders zijn buiten schooltijden van harte welkom op het schoolplein.

Het speel-en ontmoetingsplein is gerealiseerd met financiële steun van de kinderen en ouders van CBS Maranatha, LEADER Oost-Groningen, VCO Midden-en Oost-Groningen, Gemeente Oldambt, Jantje Beton, Stichting Fundatie “Van den Santheuvel, Sobbe” en de Rabobank.

Ingezonden door CBS Maranatha