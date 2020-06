DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Neulehe

Gistermiddag zijn om 17.20 uur bij een ongeval op de B401 bij Neulehe drie personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 34 jarige bestuurster van een VW vanaf de Haarstraße de B401 wou oprijden. Zij zag daarbij een Hyundai over het hoofd. Bij de aanrijding sloeg de Hyundai over de kop. De auto kwam op het dak liggend tot stilstand. De 53 jarige bestuurder en een 76 jarige vrouw die bij hem in de auto zat raakten daarbij gewond. Ook de veroorzaakster van het ongeval liep verwondingen op.

Twist

Gisteravond is om half zeven een 19 jarige motorrijder tegen een boom langs de Heinrich-Krüssel-Straße in Twist gebotst. De man raakte daarbij zwaargewond. Vermoedelijk had hij in een bocht de controle over zijn motor verloren en kwam hij daarbij in de berm terecht. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Onderzoek wees uit dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. De schade bedraagt ruim 1.500 euro.

Papenburg

Zaterdagnacht is op een parkeerplaats tegenover het tankstation aan de Bahnhofstraße in Papenburg een geparkeerde vrachtwagen van het type DAF aangereden. Het voertuig raakte daarbij aan de rechter voorkant ernstig beschadigd. De schade wordt op 2.000 euro geschat. De veroorzaker is er vandoor gegaan. Onderweg verloor hij diverse onderdelen van zijn auto. Daarbij gaat het vermoedelijk om een twee jaar oude Ford Galaxy. De auto heeft nu schade aan de voorkant.

Rütenbrock

De grenspolitie heeft vrijdagavond om negen uur bij de grensovergang Ter Apel/Rütenbrock een 37 jarige man aangehouden. Deze persoon zat als passagier in een personenauto, die kort daarvoor de grens was gepasseerd. De auto werd in het kader van de grensbewaking ter controle aan de kant gezet.

Uit deze controle bleek dat de 37 jarige man uit Litouwen werd gezocht voor brandstichting en vernielingen die hij in 2019 heeft gepleegd. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en acht maanden. Hiervan moet hij nog 96 dagen “zitten”. De man is naar een penitentiaire inrichting gebracht.

Weener

Vrijdagmiddag heeft de politie een 24 jarige Syriër aangehouden. De man probeerde 2.000 ecstasy tabletten over de grens te smokkelen. Hij zat in een trein die vanuit Nederland naar Weener reed. Kort voordat de trein het station van Weener binnen reed werd de verdachte gecontroleerd.

Hij was in het bezit van een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. Deze was al sinds 2019 ongeldig. Tijdens het doorzoeken van zijn bagage stuitten de agenten op een paar herenschoenen, waarin twee plastic zakken zaten, met in totaal 2.000 ecstasy tabletten, met een straatwaarde van 16.000 euro.

De man werd bij de rechtbank van Norden voorgeleid en zit nu in voorarrest.

Schüttorf

Een 46 jarige Russin werd vrijdagmiddag om vijf uur aangehouden omdat ze amfetamine over de grens probeerde te smokkelen. De auto van de vrouw werd op de A30, vlak voor de grens met Nederland, gecontroleerd. In de auto troffen agenten een grote hoeveelheid shampoo, conditioner en crèmes aan. De vrouw verklaarde dat ze in de cosmeticabranche werkzaam was. Toen een van de agenten een van de flessen opendraaide bleek er een ongewoon dikke vloeistof met een chemische geur in te zitten. Een drugstest wees uit dat de fles geen haarverzorgingsmiddel, maar vloeibare amfetamine bevatte. Dit was ook het geval bij vijf andere flessen. De rest van de lading bevatte wel de inhoud die op de verpakking was aangegeven.

In totaal werd er 3,5 kilo vloeibare amfetamine, 800 gram amfetamine in de vorm van een pasta en 500 gram poeder, wat vermoedelijk ketamine is, aangetroffen. De drugs worden nog in een laboratorium onderzocht. De straatwaarde wordt op 41.000 euro geschat.

De vrouw, die woonachtig is in Finland, werd bij de rechtbank van Meppen voorgeleid. Ze zit in voorarrest.

Foto’s: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim