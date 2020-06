Positie Participatieraad Veendam verstevigd

VEENDAM – De afgelopen tijd heeft de gemeente Veendam, samen met de Participatieraad, onderzocht hoe de rol en positie van de Participatieraad verstevigd kan worden. De Participatieraad kan adviezen geven over alle onderdelen binnen het sociaal domein en op de positie van inwoners daarbinnen. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is inzicht gegeven in de verschillende visies en verwachtingen vanuit ieders perspectief. Hierin is de adviesstructuur van de Participatieraad en de samenwerking met de gemeente vastgelegd en vormgegeven in een routeplanner.

Afspraken

Er zijn heldere afspraken gemaakt over de werkwijze van de Participatieraad en de gemeente, maar ook over de wijze van samenwerking. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is de werkwijze omgezet in een routeplanner. Door te werken met deze routeplanner kan duidelijker en waardevoller invulling worden gegeven aan burger- en cliëntparticipatie in de gemeente Veendam. Deze routeplanner wordt over één jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De gemeente en de Participatieraad hebben afgesproken dat de Participatieraad al in de voorfase zal worden betrokken bij het beleid van de gemeente. Voor de Participatieraad ligt er een uitdaging om beter in contact te komen met die inwoners en belangenverenigingen.

Participatie

De gemeente Veendam heeft ervoor gekozen om binnen het sociaal domein de burger- en cliëntparticipatie via de Participatieraad vorm te geven. Wethouder Ans Grimbergen: “De Participatieraad heeft als doel om gevraagd en ongevraagd het college te adviseren. Zij kunnen in de voorfase van een traject meedenken. De participatieraad heeft een waardevolle vertegenwoordigende rol. Met hun inbreng waarbij zij kwalitatief belangrijke informatie ophalen uit de samenleving, kan ons beleid goed aansluiten bij de vraag van de inwoners.”

Contact

Inwoners en belangenverenigingen die duidelijk geformuleerde vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Participatieraad door te mailen naar: wmoveendam@hotmail.com of te bellen met Lindsey Kaspers, 06-57169601.

