Uniek afvalspel, Bigbelly’s en kindvriendelijke afvalbakken ingezet in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanaf dinsdag 30 juni staan er op het Kiepkörfplein en het Raadhuisplein in Stadskanaal drie kindvriendelijke afvalbakken. Daarnaast komt deze zomer op het interactieve speeltoestel ‘MeMo’, die op het Raadhuisplein staat, een quiz met vragen over afval.

Wethouder Goedhart Borgesius: “Het spel geeft buiten spelen een nieuw gezicht. Spelenderwijs leren kinderen veel over afval en zwerfafval. En daarbij het is een mooie verrijking voor het centrum van Stadskanaal!” Verder komen er vanuit de zwerfafvalvergoeding in het centrum van Musselkanaal en Stadskanaal binnenkort speciale afvalbakken, zogenaamde ‘Bigbelly’s’. Deze Bigbelly’s danken hun naam aan de hoeveelheid afval die in ‘hun buik’ past.

Kindvriendelijke afvalbakken

Deze afvalbakken plaatst de gemeente onder andere op plekken in de openbare ruimte waar ook speeltoestellen te vinden zijn. In het centrum komen er twee bakken op het Raadhuisplein en één op het Kiepkörfplein. De afvalbakken zijn zo aantrekkelijk gemaakt dat kinderen tot een jaar of 10 bijna automatisch hun afval in de kindvriendelijke bak gooien. Spelenderwijs leren ze hun afval in de afvalbak te doen in plaats van het afval op straat te gooien.

MeMo en afvalspel

MeMo is een afkorting van MEmory en MOvement. Het bestaat uit zeven spelpilaren op een ronde speelvloer. Door het scherm aan te raken en erover te ‘swipen’ bedienen de deelnemers het spel. De pilaren zijn gemaakt van gerecycled plastic. Door plastic te scheiden van ander afval is het grondstof voor nieuwe producten: in dit geval het memo spel! Het afvalspel is uniek voor Nederland. Het is een actieve quiz met vragen over afval, zoals: Hoe lang duurt het voordat een stuk kauwgom is afgebroken?

Bigbelly’s

Bigbelly’s zijn efficiënte en interactieve afvalbakken. Efficiënt doordat de Bigbelly vijf keer zoveel afval aankan dan een reguliere afvalbak. Bovendien is deze bak voorzien van een 40 Watt zonnepaneel. Met deze opgevangen energie kan de Bigbelly het afval samenpersen en een melding geven wanneer het geleegd moet worden. De Bigbelly is interactief omdat het is voorzien van een audiosysteem. Gooit iemand afval weg? Zodra iemand afval in de bak gooit komt er een belonend geluid uit de speaker.

Over zwerfafvalvergoeding

De landelijke zwerfafvalvergoeding is sinds 2013 beschikbaar. Gemeenten kunnen een zwerfafvalplan indienen. Het geld vanuit het goedgekeurde zwerfafvalplan heeft de gemeente Stadskanaal ingezet voor onder andere het afvalspel en afvalbakken. Vanuit het budget is ook ruimte voor initiatieven in dorpen en wijken om zwerfafvalacties op te zetten. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld al acties gedaan in de Cereswijk en Vledderveen. Meer informatie? www.stadskanaal.nl/afval.

Ingezonden