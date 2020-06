Vijfde editie voor de Vakantie Voorleestent in Veendam

VEENDAM – Deze zomer trekt Bibliotheek Veendam weer de wijk in met de Vakantie Voorleestent. Zes weken lang staat de tent op een vaste avond, tijd en locatie in Veendam Noord.

Samen met kinderopvang Prokino en kindercentrum Hoi Pippeloi is Bibliotheek Veendam voor het vijfde jaar op rij met een voorlees- en spelprogramma te vinden in de wijk. Zes weken lang staat de tent op een vaste avond, tijd en locatie in plan Noord.

Van 18.30 tot 19.30 uur kunnen kinderen en ouders de tent bezoeken. We lezen voor en spelen samen spelletjes. De Voorleestent zal worden opgezet ter hoogte van OBS Noorderbreedte en vindt plaats op dinsdag 7, 14, 21, 28 juli en 4, 11 augustus.

Extra: digitale Voorleestent

Kun je niet naar de Vakantie Voorleestent komen? Deze zomer zet Biblionet Groningen op woensdagavond de digitale Voorleestent op. Geniet vanuit huis van vrolijke voorleesverhalen. Michelle en Tinette lezen elke woensdagavond voor uit een nieuw prentenboek. Ga mee op reis en maak kennis met de grappigste dieren en bezoek de mooiste plekjes. Maak je eigen kleurrijke voorleeshut en kijk wekelijks mee naar de livestream op Facebook (@Groningsebibliotheken). De digitale Voorleestent begint op woensdagavond om 18.30 uur.

Over de Vakantie Voorleestent

In de Vakantie Voorleestent wordt voorgelezen en doen we spelletjes. Kinderen en ouders kunnen er tevens de leukste (voor)leesboeken lenen. Een bezoekje aan de Vakantie Voorleestent is helemaal gratis en ook gezinnen uit andere wijken zijn van harte welkom! Met de Vakantie Voorleestent wil Bibliotheek Veendam het (voor)lezen in de zomer stimuleren.

Bibliotheek Veendam houdt zich bij de activiteiten aan de algemene richtlijnen van het RIVM.

Ingezonden