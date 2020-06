Zondag was het nog één keer “knallen” bij de Renneflat

STADSKANAAL – Zondag was de laatste expo-dag in de Renneflat.

Op de valreep kwamen nog veel bezoekers een kijkje nemen bij Pop-Up Galerie Metafoor de Renne. Ze bewonderden de kunstwerken in de diverse appartementen, namen een kijkje bij de graffiti workshop op het plein voor de flat en genoten van de muziek. Dit onder het genot van een hapje, een ijsje of een drankje. Ook buiten de hekken was het druk; met name bij de enorme muurschildering op de zijkant van de flat, gemaakt door Michel Velt.

Pop-Up Galerie Metafoor de Renne is tot stand gekomen door de vier organisatoren: Richard Lamain, Ada Tolboom, Renate Heutink en Pascal Bunk. Zij verdienen een enorme pluim voor hun tomeloze inzet om dit alles te organiseren. Ondanks de corona-perikelen, waardoor het festival eind maart niet kon plaatsvinden, hebben zij er voor gezorgd dat de exposerende kunstenaars in juni vijf zondagen een podium kregen en dat de bezoekers daarvan konden genieten.

Maar nu is het stil bij de Renneflat, die dit jaar wordt gesloopt. De verwachting is dat dit na de zomer gaat gebeuren, maar een exacte datum is nog niet bekend.

Foto’s: Ronny, Jan en Catharina Glazenburg

Video: Ronny