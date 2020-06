Bioscoop Emmen ontruimd na brandalarm

EMMEN -Bioscoop Kinepolis in Emmen is vanmiddag tijdelijk ontruimd geweest.

Bioscoop Kinepolis aan het Westeind in Emmen werd vanmiddag om half vijf ontruimd nadat het brandalarm was afgegaan. Het is onbekend hoeveel mensen er op dat moment in het gebouw aanwezig waren.

De brandweer schaalde meteen op naar middelband, waarna ook de korpsen van Sleen, Emmer-Compascuum en Klazienaveen werden gealarmeerd.

Hun hulp was echter niet nodig. Of er daadwerkelijk brand heeft gewoed is onduidelijk. Er worden verschillende berichten naar buiten gebracht.

Foto’s: Van Oost Media