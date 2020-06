Doe mee met de landelijke tuinvlindertelling

NEDERLAND – Op zaterdag 4 juli 2020 begint de Landelijke Tuinvlindertelling. Deze telling wordt voor de 12e keer door De Vlinderstichting georganiseerd en duurt 4 weken. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen via www.vlindermee.nl.

Vorig jaar werd het klein koolwitje het meest geteld. In de jaren ervoor stond de kleine vos op nummer 1, maar die is in het zuiden en midden van het land steeds minder te zien.

Vlinders herkennen en melden

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin of op het balkon direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.

Effecten van de droogte

De zomers van 2018 en 2019 waren extreem warm en droog. En dat zagen we aan de aantallen vlinders! Het waren er veel minder dan normaal. Veel voedselplanten waren verdroogd. Er werden voornamelijk koolwitjes gezien, die goed tegen hitte kunnen. De Vlinderstichting is benieuwd naar de cijfers van 2020. Want door de vlinders te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat die beter beschermd kunnen worden. Iedereen die van vlinders houdt kan tijdens de tuinvlindertelling bijdragen aan die kennis.

Maak je tuin vlinderklaar!

Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat moet je doen om vlinders naar je tuin te lokken?

✔ Plant nectarrijke bloemen voor vlinders

✔ Zorg voor voedselplanten voor rupsen

✔Gebruik geen gif

Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlindermee.nl. De Tuinvlindertelling wordt gehouden van 4 t/m 26 juli 2020.

Ingezonden