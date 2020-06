WINSCHOTEN – De zomervakantie staat voor de deur. Of u nu een week naar het buitenland gaat, op de camping in Nederland staat of gewoon lekker thuis blijft: in De Klinker kunt u de hele zomervakantie terecht voor een mooie spraakmakende film.

Films worden vertoond in de Rabozaal, die ook tijdens warme dagen verkoeling biedt. Met een hapje en koel drankje in de hand is het dan heerlijk genieten.

Kijk voor het complete filmaanbod op www.indeklinker.nl/films.

Ingezonden