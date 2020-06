Getuigen van inbraak Wildervank gezocht

WILDERVANK – Er worden getuigen gezocht van een inbraak bij een supermarkt in Wildervank.

Afgelopen nacht omstreeks 3:00 uur heeft er een inbraak plaatsgevonden bij de Coop aan de Apollolaan te Wildervank. Op camerabeelden is te zien dat er rondom dat tijdstip verkeersactiviteit plaatsvond op de Nijverheidsstraat, deze weg is gelegen aan de zijkant van de Coop. Wellicht is een passant iets bijzonders opgevallen.

Heb je iets gezien wat relevant voor de politie is in deze zaak? Dan verzoeken ze je om dit bij hen te melden via 0900-8844, anoniem 0800-7000.

Bron: Politie