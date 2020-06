Gratis concert in Theatercafé De Klinker

WINSCHOTEN – Omdat we dit jaar ’75 jaar bevrijding’ niet groots hebben kunnen vieren, brengt Robert Jay met zijn acoustic band een live-programma in Theatercafé De Klinker.

‘No corona on the Balcony’ is de titel waarmee Robert Jay, als ‘verse’ inwoner van Winschoten een ode brengt aan ‘Lutje Mokum’. Het gratis toegankelijke concert is zaterdag 11 juli om 20.00 uur te zien in Theatercafé De Klinker en wordt mede mogelijk gemaakt door De Klinker en het Fonds Podium Kunsten.

Ook de Robert Jay Band is getroffen door de gevolgen van corona, maar crisis maakt ook creatief. Het gaf ruimte om aan nieuwe stukken te werken en hiermee treedt Robert Jay (gitaar, leadvocals) de komende tijd op met een akoestische variant van de band en wel in trio vorm voor kleinere gezelschappen. Met Tollak Ollestad (o.a. Don Henley, Earth, Wind & Fire, Christopher Cross) op piano, lead vocals, mondharmonica, gitaar en Danjil Tuhumena (The Voice) lead vocals, gitaar, bass en percussion staat er een internationaal gezelschap op het podium. Er wordt nog niet eerder uitgebracht materiaal gespeeld, maar uiteraard ook de radio 3 hit Red Bullet en overig bekend materiaal van de Robert Jay Band.

Ingezonden