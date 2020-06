DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Vannacht is rond twee uur een voordeur van een woning aan de Lange Straße in Dörpen beschadigd. Onbekenden gooiden een steen door het glas van de deur. De daders zijn echter niet binnen geweest. Er is dan ook niets gestolen.

Vrijdag is rond half elf ’s morgens op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Hauptstraße in Dörpen een bruine VW Golf aangereden. De eigenaar ontdekte de schade, rechts aan de achterbumper, nadat hij inkopen had gedaan. De schade wordt op 2.000 euro geschat. De veroorzaker is weggereden. De politie zoekt getuigen.

Walchum

Reeds op 4 april is vanaf het terrein van het vakantiepark in Walchum een kostbare ligfiets met omkleding gestolen. De fiets van het merk Velomobil stond op slot. De schade bedraagt 5.000 euro.

Meppen

Bij een ongeval op de Industriestraße in Meppen is zaterdagmiddag een vrouw op een scooter gewond geraakt. Zij werd om half zes vlak voor een bocht door een automobilist ingehaald. Hierbij werd haar de weg dusdanig afgesneden dat zij de controle over haar scooter verloor en viel. Zij raakte daarbij gewond. De automobilist is doorgereden. De politie zoekt getuigen.

Lähden

Vorige week woensdag reed een onbekend persoon om drie uur ’s middags op de Kolpingstraße in Lähden achter vier jonge meisjes aan. De meisjes fietsten op het fietspad. Kort daarna draaide hij een bospad in en wachtte de meisjes op. Toen zij hem passeerden voerde hij met zijn broek op de enkels seksuele handelingen uit met een opblaaspop. Korte tijd zag een van de meisjes de auto van de man nog een keer rijden. Dit betreft een donkere personenauto met kentekenplaten uit Ahaus. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.

Papenburg

De politie is vandaag in kennis gesteld van een ongeval dat op 18 juni plaatsvond. Een nog onbekende automobilist reed om 08.55 uur op de B401 bij Bockhorst. Ter hoogte van de brug over het Küstenkanaal kwam hij in de rechter berm terecht en reed daar tegen een verkeersbord. Hij is vervolgens doorgereden. De schade aan het bord bedraagt 150 euro.

In de nacht van zaterdag op zondag is bij de bushalte aan de Rathausstraße in Papenburg een 57 jarige vrouw aangevallen. Zij schreeuwde hard om hulp. Dit werd opgemerkt door een voorbijganger. Zij sprak de dader aan en waarschuwde de politie. De dader ging er te voet vandoor. Zijn fiets liet hij bij de bushalte liggen.

Het slachtoffer vertelde dat de man een poging had gedaan haar te wurgen. Ook zou hij haar bovenkleding kapot hebben getrokken en had hij haar genitaliën betast. De vrouw werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De politie wist korte tijd later de 36 jarige verdachte in zijn kraag te grijpen. Hij had de sleutel van de achtergelaten fiets in zijn zak. De man verkeerde onder invloed van alcohol. Tijdens het verhoor werd bekend dat de man het slachtoffer had verkracht. Hij zit in opdracht van de Officier van Justitie in Osnabrück in voorarrest.