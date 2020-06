Outdoor Movies vertoont ook films in de gemeenten Oldambt en Veendam

VLAGTWEDDE, OLDAMBT, VEENDAM – Naast Vlagtwedde vertoont Outdoor Movies ook films in de gemeenten Oldambt en Veendam.

De drive-in bioscoop heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw en heeft zijn wortels in autoland bij uitstek, de Verenigde Staten. De allereerste werd in 1915 geopend in Las Cruces, New Mexico. Nederland heeft slechts twee drive-in bioscopen gekend, De Oude Waag in Drouwen in Drente van 1969-1994 en Autokino Fonke in Landgraaf in Limburg van 1971-2002.

Nu in deze corona-tijd wordt door Outdoor Movies het fenomeen nieuw leven ingeblazen. Bezoekers komen met de auto naar het evenement. Op het terrein staat een groot projectiescherm waar alle auto’s voor worden geplaatst. Geluid komt via de autoradio, je hoeft niet eens je ramen open te zetten om het geluid van de film te horen: via een frequentie op de autoradio streamt iedere kijker al het geluid en de muziek van de scenes. Op het scherm is een FM-frequentie te zien zijn die de bezoeker kan invoeren op de radio.

Zoals eerder gemeld komt Outdoor Movies op zaterdag 26 september naar het Evenemententerrein in Vlagtwedde. Ook in Bad Nieuweschans, Winschoten en Veendam kunnen bezoekers in augustus en september naar deze autobioscoop.

Bron Outdoor Movies