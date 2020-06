Politie zoekt getuigen dodelijk ongeluk

BELLINGWOLDE – De politie is op zoek naar getuigen van het dodelijk ongeluk maandagavond 29 juni 2020 op de Kanaaldijk Westzijde in Bellingwolde.



Een 62-jarige inwoonster van Bellingwolde is door onduidelijke oorzaak met de auto in het Boelo Tijdenskanaal beland. De politie werd rond half tien door voorbijgangers gebeld omdat men sporen bij het kanaal hadden gezien die er op wezen dat er vermoedelijk een auto in het water was gereden.

Heeft u het ongeluk zien gebeuren of de auto, een blauwe Mercedes, zien rijden in de nabije omgeving dan komt de politie graag met u in contact.

U kunt ze bereiken via 0900-8844

Zaaknummer 2020173902

Bron: Politie Westerwolde