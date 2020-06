Provincie Groningen ondersteunt ondernemers bij innoveren

ZUIDBROEK, GRONINGEN – De provincie ondersteunt Folkersma Staal-Totaal uit Zuidbroek met bijna 33.000 euro bij de aanschaf van een lasrobot. Hiermee kan het staalconstructiebedrijf verder groeien. Ook draagt de provincie Groningen twee ton subsidie bij aan het project Innofest. Dit initiatief helpt mkb’ers, startups en kennisinstellingen in Noord-Nederland met het testen van hun innovatieve producten.

Folkersma Staal-Totaal investeert in lasrobot

Het staalconstructiebedrijf uit Zuidbroek kan met de lasrobot de productiesnelheid verhogen, zonder dat er méér moeilijk vindbare lassers nodig zijn. Ook de kwaliteit van de constructie- en machineonderdelen stijgt. Door uitbreiding van de productiemogelijkheden verwacht het bedrijf te groeien van vijf naar acht medewerkers. Folkersma Staal-Totaal is het eerste Groningse kleinbedrijf met een innovatieve lasrobot. De subsidie komt uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB van het programma Groningen@Work.

Twee ton voor innovatie-onderzoek door Innofest

Innofest ondersteunt startende bedrijven, mkb’ers en studenten met het testen van hun innovatieve producten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, voedsel of gezondheid. Dit gebeurt tijdens evenementen in het Noorden, zoals Eurosonic Noorderslag, Oerol en TT. Vanwege de coronapandemie gaan de testen ook op andere plekken en online plaatsvinden. Met het idee om festivals als testlocatie te gebruiken won Innofest in 2017 een prijs voor het beste ondernemersprogramma van Europa.

Gedeputeerde Ijzebrand Rijzebol is enthousiast over deze snelle en effectieve manier van testen: “Door een grote groep gebruikers in een keer jouw product te laten uitproberen, geeft dat veel inzicht in hoe je die nog verder moet ontwikkelen. Op deze manier kunnen in Noord-Nederland zo’n 60 tot 80 ondernemers geholpen worden om hun innovaties een stap verder richting de markt te brengen.”

Voor de begeleiding van de Noordelijke ondernemers werkt Innofest nauw samen met de provinciale ondernemersloketten Founded in Grongen, Ik Ben Drents Ondernemer en Yn Business en Founded in Groningen.

Groningen@Work

Beide subsidies komen uit het Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met dit programma stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid in het regionale bedrijfsleven.

Ingezonden