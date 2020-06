Subsidie voor digitalisering musea

GRONINGEN – Elf musea in de provincie Groningen laten professionele video’s maken via het platform MuseumTV om daarmee meer publiek te trekken en nieuwe doelgroepen aan te boren. De provincie draagt hier € 35.000 aan bij.

MuseumTV is een digitaal platform waarop Nederlandse musea hun collectie kunnen laten zien. Ieder museum dat hieraan deelneemt krijgt vijf verschillende films en een eigen plek op het platform met achtergrondartikelen, foto’s en links naar het museum. MuseumTV maakt hiervoor de opnames.

Door de collectie van musea digitaal beschikbaar te stellen kan een breed publiek kennismaken met de Groninger musea. Kleinere musea hebben vaak de mensen en de middelen niet om een professionele film te maken. Door MuseumTV krijgen ze professionele ondersteuning, zodat ze digitaal vindbaar, en daarmee bekender worden.

Elf musea

De musea die meedoen zijn:

• Kloostermuseum Aduard

• Klokkengieterijmuseum Heiligerlee

• Noordelijk Busmuseum Hoogezand

• Stichting Oude Groninger Kerken

• Noordelijk Scheepvaartmuseum

• Borg Verhildersum

• Vestingmuseum Oudeschans

• Wierdenland Ezinge

• GRID Groningen

• Museumplein Grootegast

• Museum Story World Groningen

Moois van Groningen

De provincie hoopt dat met MuseumTV meer mensen in aanraking komen met het moois dat Groningen te bieden heeft. De digitalisering is ook van belang in coronatijd, waarin het minder gemakkelijk is om musea te bezoeken.

Digitalisering cultuur

Culturele instellingen die digitale toepassingen, zoals apps, willen ontwikkelen of software willen aanschaffen kunnen subsidie aanvragen via de regeling Digitalisering Cultuur. Daarmee kunnen deze instellingen beter zichtbaar maken wat de provincie Groningen aan cultuur te bieden heeft en nieuwe nieuwe bezoekers trekken. MuseumTV krijgt voor het tweede opeenvolgende jaar subsidie uit deze regeling. Vorig jaar maakten 12 andere musea in de provincie succesvol gebruik van het online platform.

Ingezonden