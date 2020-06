Vermist: Leon uit Emmen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 30 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een grijze dag want er is maar weinig of geen zon, en af en toe valt er een beetje regen of motregen. Dat zal niet heel veel zijn, maar de paraplu kan vandaag handig zijn. Er staat vandaag een matige zuidwestenwind (kracht 3 tot 4, vlagen van windkracht 5), de temperatuur klimt langzaam naar 19 a 20 graden. Dat is ongeveer dezelfde maximumtemperatuur als gisteren.

Vannacht en morgenochtend is er weinig verandering dus valt er soms regen, morgenmiddag komen er bredere opklaringen en blijft het bij een lokale bui. Maximum morgen rond 20 graden.

Ook donderdag en vrijdag zijn licht wisselvallig met vooral donderdag een bui, maar ook wat zon. Het weekend heeft de bewolking weer de overhand en vooral op de zondag is er kans op wat regen. Aan de temperatuur verandert eind van de week maar weinig.