Halte 7 nodigt alle partijen in Oldambt uit voor een brede visie op het Sociaal Domein

OLDAMBT – Halte 7 nodigt alle 11 partijen in de Oldambtster gemeenteraad uit om samen te komen tot een visie op het sociaal domein in Oldambt.

Kadernota

Maandag 29 juni 2020 heeft de raad de kadernota 2021 vastgesteld met daarin de nodige bezuinigingen. Bezuinigingen die deels veroorzaakt worden doordat gemeentes veelal niet de benodigde financiële middelen ontvangen van het Rijk en anderzijds een gevolg zijn van ons eigen gevoerde beleid.



Druk op het Rijk en eigen verantwoordelijkheid

Vanuit verschillende initiatieven en actiegroepen wordt er inmiddels bij het Rijk op aangedrongen om gemeentes beter tegemoet te komen. Echter, dit ontslaat ons als gemeenteraad niet van de verantwoordelijkheid om ons eigen beleid goed tegen het licht te houden. Om te blijven voorkomen dat wij, als gemeente, willekeurige en onomkeerbare bezuinigingen moeten gaan doorvoeren is het nodig om speerpunten en prioriteiten te benoemen op verschillende beleidsterreinen, ook in het sociaal domein.



Gezond en verantwoord welzijnsniveau

Om in de toekomst een financieel gezonde gemeente te zijn, met een gezond en verantwoord welzijnsniveau, zullen wij met elkaar, dus niet als Halte 7 alleen, samen moeten werken om structureel en op een financieel verantwoorde manier, het sociaal domein verder vorm te geven. Op een manier zodat onze inwoners de hulp en ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben.

Uitnodiging aan alle partijen

Dit willen we niet enkel als Halte 7 doen, maar in samenspraak met de gemeenteraad als geheel. Immers, we vertegenwoordigen allemaal de Oldambtsters. Daarom roepen wij alle Oldambtster partijen op om samen een open en constructief gesprek te voeren over de wijze waarop wij het sociaal domein de komende jaren willen inrichten.

Geen Oldambtster langs de zijlijn

We realiseren ons dat we als partijen in deze raad vaak van mening met elkaar verschillen. Op één onderwerp zijn we het echter allemaal met elkaar eens. Geen enkele Oldambtster mag aan de zijlijn komen te staan, iedereen moet de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen doen. Het is dan ook vanuit die gedachte dat wij hopen dat alle 11 Oldambtster politieke partijen positief op de uitnodiging zullen reageren om te komen tot een brede visie.

Namens Halte 7,

Hilbert Flokstra (PvdA) Harold de Groot (VVD) Jurrie Nieboer (PvhN) Ger Klein (GBO) Tim van Bostelen (CDA) Fokke Fennema (D66) Gert-Jan Bolt (CU)

Ingezonden