KiWi en Rzijn fuseren tot één sterke organisatie voor kinderopvang

WESTERWOLDE, WINSCHOTEN – Stichting Kinderopvang KiWi en Stichting Rzijn gaan vanaf vandaag verder als één organisatie. Zo ontstaat een sterke organisatie voor kinderopvang in de regio Westerwolde, Oldambt en Pekela. “Door onze expertise te bundelen blijft het kinderopvangaanbod in Zuidoost-Groningen op niveau.”

De fusie tussen Stichting Kinderopvang KiWi en Stichting Rzijn zou per 1 april al een feit zijn geweest, als corona geen roet in het eten had gegooid. Dat de organisaties per 1 juli alsnog samengaan stemt beide besturen zeer tevreden. Op 1 juli draagt Grietje Wigchers het management van Rzijn over aan Henriëtte Beukema, directeur van KiWi. Vanaf dat moment zijn de bestuursleden van beide organisaties gezamenlijk verantwoordelijk voor alle locaties van KiWi en Rzijn. Beukema: “Hiermee ontstaat een krachtige organisatie en waarborgen we de toekomst van kwalitatief goede kinderopvang in Zuidoost-Groningen: van Dollard tot Ter Apel en van Scheemda tot Bourtange”.

Gelijkwaardigheid

Het samengaan van beide stichtingen is sinds de intentieverklaring hiertoe in december 2019 werd getekend harmonieus verlopen, zegt Beukema. “We hebben samen hard gewerkt om tot een nieuwe organisatie te komen, met veel aandacht voor gemeenschappelijke uitgangspunten én verschillen tussen KiWi en Rzijn. Er heerst een groot gevoel van gelijkwaardigheid en begrip voor elkaar.”

Met de nieuwe, grotere organisatie, die KiWi zal heten, hopen de besturen van beide stichtingen van meerwaarde te zijn voor kinderen, ouders, medewerkers en de regio. Beukema: “We bieden kleinschalige opvang dichtbij huis, waar kinderen kunnen spelen, leren en ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving en met plezier. Voor ouders bieden we straks alle vormen van opvang vanuit één organisatie”.

Gelukkig huwelijk

Door de krachten van KiWi en Rzijn te bundelen zorgen de organisaties voor opvang van hoge kwaliteit en behoud van werkgelegenheid. Voor personeel van KiWi en Rzijn verandert niets: alle banen blijven behouden. De fusie zorgt zelfs voor nieuwe perspectieven voor medewerkers. Omdat de nieuwe organisatie opvang van hoge kwaliteit biedt en ouders ontzorgt, verhoogt ze de aantrekkelijkheid van de regio, zegt Beukema. “We gaan uit van een lang en gelukkig huwelijk!”

Ingezonden

Foto’s: Anita Meis