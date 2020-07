DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Zaterdagmiddag is om twee uur op de parkeerplaats van een drogisterij aan de Bleicherkölken in Aschendorf iemand tegen een elektrische fiets aangereden. De veroorzaker heeft geen gegevens achtergelaten. De schade wordt op 200 euro geschat.

Lähden

De politie heeft vanmorgen een 33 jarige man aangehouden. Hij wordt er van verdacht in een bos bij Lähden ten overstaan van vier meisjes seksuele handelingen te hebben uitgevoerd. (Klik HIER voor ons bericht) De politie wist de man aan de hand van getuigenverklaringen van de meisjes, waarbij een deel van het kenteken van de verdachte werd genoemd, op te sporen.

Haren

Tussen maandagmorgen kwart voor negen en dinsdagochtend vijf uur is het raam van een damestoilet bij de sporthal bij een scholengemeenschap in Haren ingeslagen. De schade bedraagt 100 euro.

Lathen

Nadat de politie gisteren meerdere keren voor burenruzies, ordeverstoring, oplichting en vernielingen in de Kathener Straße was opgeroepen, sloeg daar ’s avonds opnieuw de vlam in de pan. Wat daarvoor de aanleiding was is niet duidelijk. De ruzie liep zo hoog op dat een 53 jarige man de 24 jarige broer van zijn buurman met een mes stak. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar. De 53 jarige is aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang.

Wippingen

Vanmorgen om zeven uur zag een 33 jarige bestuurder van een Audi bij het oversteken van de kruising van de Neudörpener Straße met de Strootburg een van rechts komende VW Caddy over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding raakte de 58 jarige bestuurder van de VW Caddy zwaargewond. De bestuurder van de Audi kwam met de schrik vrij. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.

Salzbergen

Sinds maandag wordt de 54 jarige Anja R. uit Salzbergen vermist. Ze heeft die dag vermoedelijk ’s morgens haar woning verlaten. De vrouw is 1.65-1.70 m lang, heeft lang buin haar en draagt een bril. Ze rijdt in een blauwe VW Golf met kenteken EL-LM 723. Een foto van de vermiste vrouw vindt u HIER. Heeft u haar gezien, neem dan contact op met de politie Lingen (0049) (0) 591 870