Leerlingen RSG nemen op ludieke wijze hun diploma’s in ontvangst

TER APEL – RSG Ter Apel organiseerde een ludieke diplomering.

Voor de 250 geslaagde leerlingen organiseert RSG Ter Apel dit jaar een ludieke diplomering, met een heuse ‘Tour of Fame’. De school is erg trots op de leerlingen en vindt dat ze extra aandacht verdienen, door in het zonnetje gezet te worden met een feestelijke afsluiting na zo’n bijzondere en lastige examenperiode. Het gala moeten ze ook al missen en daarom dus deze ‘Tour of Fame’.

Vanaf de parkeerplaats achter de school werden de versierde wagens in groepen opgesteld en in een karavaan door het dorp gereden met aan kop de wagen van de RSG en de brandweer met de nodige sirenes.

Vervolgens arriveerde de stoet voor de monumentale ingang van de RSG en werden de leerlingen onder applaus door docenten en personeel van de school ontvangen.

Nadat iedereen had geparkeerd werden de geslaagden toegesproken. Nadien werden de geslaagden samen met hun ouders één voor één via de rode loper in de school ontvangen en (zonder handen te schudden) gefeliciteerd. Daarna kon de handtekening worden gezet en werd er getoost.

Er was een walk of fame route door de school uitgezet met goudkleurige lint waar diverse docenten hun leerlingen met verrassingen opwachtten. Ondanks de geldende maatregelen is het gelukt om er een mooi feest ervan te maken.

Ook morgen zullen er leerlingen onder deze feestelijke omstandigheden hun diploma in ontvangst nemen.

Foto’s: André Dümmer