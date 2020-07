Ondernemers Pekela houden cash back actie

PEKELA – Ondernemers Organisatie Pekela houdt een cash back actie.

Het wordt een andere zomervakantie en mogelijk moeten een aantal mensen thuis blijven. De ondernemers van Pekela, van Ondernemers Organisatie Pekela, zorgen dat het thuisblijven ook een prettig voordeel kan opleveren. Verzamel winkelbonnetjes, lever ze in de speciale ‘Cash Back’ envelop en maak kans ommaximaal € 250,00 handje contantje terug te krijgen.

Er hebben zich inmiddels zeventien ondernemers in Nieuwe en Oude Pekela gemeld om met deze zomeractie ‘Cash Back’ mee te doen. De deelnemende ondernemers zijn te herkennen aan de poster ‘Cash Back’.

De bedoeling is dat de klanten bonnen van in ieder geval twee verschillende deelnemende ondernemers verzamelen. Er is minimum van € 50,00, er is een maximum van € 250,00. Dus als er een paar bonnetjes van totaal vijftig euro, als voorbeeld, worden verzameld en ingeleverd, dan wordt dát bedrag contant uitgekeerd. Het is mooier meerdere bonnetjes te verzamelen tot 250 euro, die in de speciale ‘Cash Back’ envelop te stoppen en bij een ‘Cash Back’-bus in Nieuwe Pekela (Siefkes Vastgoed) of bij een bus in Oude Pekela (Hema) in te leveren.

Iedereen kan zo vaak mogelijk meedoen als er enveloppen zijn. De voorwaarden zijn op te vragen bij de deelnemende organisaties. De actie duurt van 8 juli tot en met 16 augustus. Snel daarna wordt de winnaars bekend gemaakt en wordt het geld contant uitgekeerd.

Ingezonden door O.O.P.