Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 1 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is veel bewolking van gisteren overgebleven en soms kan er nog wat regen vallen, maar vooral vanmiddag komt de zon er ook af en toe bij. De wind heeft vandaag kracht 2 tot 4 uit het zuiden tot zuidwesten, en de maximumtemperatuur is 19 graden.

Vanavond en vannacht is het overwegend droog met opklaringen en een minimumtemperatuur vannacht rond 12 graden. Maar morgenoverdag neemt de kans op enkele buien weer toe en wordt het redelijk wisselvallig. In de opklaringen stijgt de temperatuur morgen tot een graad of 20.

Vrijdag hebben de opklaringen de overhand en blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het weekend is het meestal bewolkt en valt er af en toe regen. Ook is er dan een krachtige zuidwestenwind, bij middagtemperaturen van 19 tot 21 graden.