Stichting IkiBuntu in Veendam zoekt mensen met diabetes type 2 voor pilot Veerkracht & Vitaliteit

VEENDAM – De stichting IkiBuntu in Veendam zoekt geïnteresseerden met diabetes type 2 die mee willen doen aan een initiatief waarbij zij gratis en op een moderne, gezonde manier in beweging kunnen komen met de Elliptigo. Dit is een zeer speciale fiets, waarmee deelnemers op een leuke manier en met een lage belasting voor het lichaam actief kunnen zijn. Veendammers met diabetes kunnen door deelname aan dit initiatief inzicht krijgen in het ziekteproces en een positieve gezondheid gaan ervaren.

IkiBuntu is een nieuwe stichting die zich bezig houdt met de verbetering van de gezondheid van Veendammers. De stichting wil van Veendam een Blue-Zone maken. Een plek waar mensen bovengemiddeld gezond oud kunnen worden.

IkiBuntu is gehuisvest in het nieuwe gezondheidscentrum Lloyds Terras en werkt nauw samen met de huisartsen binnen het zorgcentrum.

IkiBuntu is een samenvoeging van het Japanse woord Ikigai en het Zuid-Afrikaanse woord Ubuntu. Ikigai staat voor zingeven aan het leven. Ubuntu staat voor gezamenlijkheid, samen in actie komen.

De pilot met de Veendammers met diabetes type 2 is het eerste initiatief dat de stichting start binnen een breed actiegericht onderzoek. In dit onderzoek worden ideeën en plannen van Veendammers verzameld die passen bij een Blue-zone: voedend eten, natuurlijk bewegen, uitgerust wakker worden, bewust ontspannen en betekenisvol leven. Deze plannen en ideeën worden vervolgens met de deelnemers omgezet in acties, waarbij ze zelf de regie nemen en invloed hebben op hun eigen ervaren positieve gezondheid.

Op de website www.stichtingikibuntu.nl vindt u meer informatie over de stichting. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de pilot Veerkracht & Vitaliteit voor diabetes type 2.

Ingezonden