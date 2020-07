Uitreiking lintjes eerste eervolle taak voor waarnemend burgemeester

STADSKANAAL – Aankomende vrijdag 3 juli reikt waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt de lintjes uit aan de inwoners die op 24 april het nieuws hoorden over hun Koninklijke onderscheiding.

Op die dag verraste locoburgemeester Johan Hamster de vijf inwoners met het nieuws over hun onderscheiding door langs te gaan met een bos bloemen. Door de maatregelen rondom het coronavirus ging de traditionele lintjesregen niet door. Aankomende vrijdag is landelijk uitgeroepen tot de dag van de uitreiking. In de gemeente Stadskanaal is de uitreiking de eerste publieke taak van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt na haar beëdiging op donderdagavond.

“Ik vind het een eer om mijn periode in Stadskanaal te starten met het uitreiken van de lintjes. De gedecoreerden zetten zich al jarenlang, sommigen zelfs al 50 jaar, belangeloos in voor de maatschappij. Ik vind het mooi dat ik ze vrijdag in het bijzijn van hun vrienden en familie in het zonnetje mag zetten” , aldus Yvonne van Mastrigt, waarnemend burgemeester gemeente Stadskanaal.

Programma vrijdag 3 juli 2020

10.00 uur Onderscheidingen mevrouw J.M. Nijhof-Keizer, de heer S. Greving en mevrouw G.J. Greving-van Bentem in Theater Geert Teis in Stadskanaal 11.00 uur Onderscheidingen mevrouw G. Huiges-Wigchers en de heer J.N. Huiges in Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde

De vijf gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ingezonden