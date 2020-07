Verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” zit er op

VLAGTWEDDE – Vorige week was het binnen de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” in de dertiende en laatste stemronde de beurt aan de beste trainer van de zondagafdeling door de jaren heen.

Een “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde, had de week daarvoor namen van verschillende trainers aangedragen. Totaal negen oefenmeesters werden er genomineerd, waarvan er twee meer dan één nominatie hadden. Zij deden dus mee in de stemronde. Na 66 stemmen (iets meer dan de voorgaande weken) bleek dat Loek Swarts (foto) van deze twee de meeste stemmen had verzameld en zich dus de beste trainer van de zondagafdeling mag noemen.

De twee genomineerde trainers kwamen tot de volgende score:

Loek Swarts (71,8 % van de stemmen) Wubbie Smeins (28,8 % van de stemmen). Samenvattend kunnen we dus constateren dat Jan Waalkens (zaterdagafdeling) en Loek Swarts (zondagafdeling) de afgelopen weken zijn verkozen tot de beste trainers van de v.v. Westerwolde door de jaren heen.



Een en ander betekent dus dat de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” erop zit. Dertien weken lang zijn er nominaties en stemmen uitgebracht op spelers die (zonder de vele niet genomineerde spelers en trainers tekort te doen) in het bijna 65-jarig bestaan van de vereniging voor velen een rol van betekenis hebben gespeeld. Al met al is er een prachtig representatief elftal met daarbij trainers uit de bus gerold. Discussies met betrekking tot dit verkozen elftal zullen er altijd blijven. Hopelijk is het samenstellen van een schaduwelf (zie bijlage) vanuit de stemrondes voor velen een pleister op de wonde. Wel hoopt de organisatie met deze verkiezing onze plaatselijke voetbalvereniging nog meer op de kaart te hebben gezet dan al het geval was.



Iedereen die medewerking aan deze verkiezing heeft verleend in de vorm van o.a. nomineren, stemmen, “commentaar” leveren en online zetten van de stemrondes, willen we daarvoor hartelijk bedanken. Alle verkozen spelers en trainers willen we nogmaals van harte feliciteren met hun uitverkiezing. Bijgevoegde documenten geven een samenvatting en een kleine analyse van een poging om in dertien weken tot een uniek Westerwolds elftal te komen in een periode die historisch hoofdzakelijk gekenmerkt zal worden door een groot en problematisch coronavirus.



Wat velen zich gedurende de dertien achter ons liggende weken hebben afgevraagd is, hoe de nominaties tot stand kwamen. De “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde zoals we dat steeds aangegeven hebben, leverde aanvankelijk per persoon iedere week drie of vier namen van spelers in en naderhand ook de namen van de in hun ogen beste trainers uit de geschiedenis van Westerwolde. Vanuit de nominaties werden de namen voor de stemronde vastgesteld en kon er dus een week lang een stem worden uitgebracht. Dit is per stemronde gemiddeld 70,9 keer gebeurd.