Burgemeester Sipke Swierstra reikt vijf Koninklijke onderscheidingen uit

VEENDAM – Vanmorgen ontvingen vijf personen in de gemeente Veendam een Koninklijke onderscheiding.

Door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus kon de uitreiking op 24 april 2020 niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Op vrijdag 24 april 2020 zijn de ontvangers van een Koninklijke onderscheiding door burgemeester Sipke Swierstra gebeld. De Koninklijke onderscheidingen werden vanmorgen uitgereikt door burgemeester Sipke Swierstra in Cultuurcentrum vanBeresteyn aan het Museumplein in Veendam.

Ontvangers

De ontvangers van een Koninklijke onderscheiding zijn:

• Jan van der Meijden (1941), Veendam

• Jan Rijks (1943), Wildervank

• Ina Norder – Kruizinga (1953), Veendam

• Bert Kraan (1938), Wildervank

• Trijnie Hadders – Koekoek (1950), Wildervank

Ina Norder – Kruizinga

Mevrouw Norder – Kruizinga zet zich al lang in voor de Veendammer samenleving vanuit onder andere het wijk- en buurtbeheer en de avondvierdaagse. Vooral voor Veendam Noord was ze de aanjager bij verschillende initiatieven. Van 1995 tot 2019 was zij actief lid van het Bewoners Overleg Veendam en de Commissie Huurzaken. In beide rollen behartigde zij de belangen van de inwoners. Zij was ook de drijvende kracht achter de Wijkkrant van Veendam Noord. Mevrouw Norder – Kruizinga wordt omschreven als een betrokken persoon die zich bevlogen inzet voor het algemeen belang. Om die reden is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan van der Meijden

De heer Van der Meijden is al vele jaren actief als vrijwilliger en heeft zitting genomen in diverse belangenorganisaties en nesturen. Op dit moment is hij ruim 10 jaar voorzitter van CDA afdeling Veendam-Wildervank en is hij voorzittermeester van de Odd Fellows Adriaan Geerts Wildervanck loge nummer 83. De heer Van der Meijden is een gedreven, enthousiaste en maatschappelijk zeer betrokken man die zich al lange tijd op inzet voor de samenleving. Om die reden is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Rijks

De heer Rijks is van 1976 tot 2013 actief geweest als wijkouderling in bij de Protestantse Gemeente Wildervank. Nog steeds vervult hij een actieve rol binnen de Protestantse Gemeente Wildervank door het bieden van pastorale steun aan ouderen en fondswerving voor de restauratie van de monumentale Grote Kerk. Hij heeft zich ook actief ingezet voor de restauratie van de grafmonumenten rondom de Margaretha Hardenbergkerk. Binnen het wijk- en buurtbeheer is hij betrokken geweest bij het organiseren van diverse evenementen, zoals de Scheepsjaogersdagen. Momenteel is hij onder andere penningmeester van Wijk- en buurtbeheer Wildervank en lid van de familieraad van Cosis. Hij wordt omschreven als een betrokken persoon die anderen ondersteuning biedt. Om die reden is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bert Kraan

De heer Kraan is sinds 2002 actief als raadslid voor de fractie Gemeentebelangen en organiseert sinds 2004 koopavondconcerten in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Iets wat klein is gestart, is uitgegroeid tot een begrip in Veendam en de regio. Het idee hiervoor ontstond vanuit zijn betrokkenheid bij de stichting Kleinkunst Veendam. Op deze laagdrempelige manier wil hij bezoekers kennis laten maken met verschillende artiesten en het cultureel aanbod. De koopavondconcerten worden bezocht door gemiddeld 150 personen per avond. Ook is de heer Kraan sinds 2002 bestuurslid, orgelman en planner bij Draaiorgel Zwarte Doris. Hij wordt omschreven als een sympathiek, actief en betrokken persoon die zich met tomeloze energie inzet voor de samenleving. Om die reden is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Trijnie Hadders – Koekoek

Mevrouw Hadders – Koekoek is sinds de jaren ’70 actief in het vrijwilligerswerk. Ze is de stuwende kracht achter een sjoelclub, kinderclub, kaartclub en bingo. Ook is zij secretaris van dorpshuis Bijleveld dat zij vertegenwoordigt in het wijkteam Wildervank. Voor de sportfederatie organiseert zij fietstochten en de avondvierdaagse. Bij v.v. Wildervank is zij sinds begin jaren ’80 actief en onafgebroken betrokken onder andere als kantinemedewerker en organiseert zij het sinterklaasfeest. Mevrouw Hadders – Koekoek zet zich al jarenlang belangeloos in als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Daarom is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ingezonden