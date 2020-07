Film New Amped nu ook online te zien

OLDAMBT – De ‘collage-docu-film’ New Amped was 27 en 28 juni te zien op RTV GO! en staat inmiddels online zodat iedereen de film kan bekijken.

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus zijn we halverwege het maakproces overgestapt van een theatrale eindpresentatie naar een film. Dat betekende ook dat deelnemers en de afzonderlijke cultuurmaker elkaars creativiteit niet altijd konden zien, en er op de theatervloer niet samengespeeld en doorontwikkeld kon worden. Daar tegenover staat dat er online bij deze productie juist heel véél is gebeurd: online muziekproductielijnen, online dans- en bewegingsrepetities, online monologen voorbereiden, online muziek maken door Punk’n Jazz Orchestra!



De film is opgenomen in De Klinker en op buitenlocaties in het mooie Oldambt. Onze toffe fotografen en filmers Amir Komelizadeh en Vida Kasaei maakten de film onder regie van Andy Smart en Manuel Paolini.



Veertien jongeren en vijf twintigplussers uit Oldambt vormen samen het hart van een film, waarbij zij met muziek, dans, een gedicht, songs en monologen het publiek meenemen in hun gedachtewereld. Het heden, hun gedachten staan centraal en zijn de basis voor de artistieke producten. De legendarische ziener Jaarfke, gespeeld door Wilt Stel, vormt de rode draad in New Amped. Hij neemt de kijker mee naar de bijzondere plekken in de geschiedenis van Oldambt en vertelt zijn eigen verhaal.

Een van de jongeren die aan de film meewerkte is Nikki Pontier. Zij schreef en zong, samen met Bert Hardebol het nummer ‘Newly Amped’ en danste en zong, samen met Janneke Brouwer, het nummer ‘Randy’s Song’.

Op de vraag wat Gronings Vuur haar heeft gebracht antwoordt ze: “Gronings Vuur heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven. Volg je dromen en je hart!”

Bekijk de film hieronder:

Gerelateerde berichten:

Docufilm ‘New Amped’ feestelijk in première

Gronings Vuur arriveert in Winschoten