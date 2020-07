Gronings Vuur in Westerwolde, Pekela Stadskanaal en Veendam

GEMEENTEN WESTERWOLDE, PEKELA, STADSKANAAL, VEENDAM – Ook in de gemeenten Westerwolde, Pekela Stadskanaal en Veendam gaat het Gronings Vuur van start.

Gronings Vuur in Westerwolde: Sellingen Aans

Theatermaker/regisseur/acteur Karin Noeken haalt verander-verhalen op in Sellingen en omstreken. Wat verandert er in een dorp als Sellingen door de komst van nieuwe mensen in het dorp, de klimaatverandering of een Corona-virusuitbraak?



Cultuurmakers uit Westerwolde verbeelden deze verhalen met muziek, theater en zang. Karin Noeken maakt samen met hen de montage-voorstelling Sellingen Aans.

Eindpresentatie in Openluchttheater Sellingen

‘Sellingen Aans’ is de eindpresentatie van Gronings Vuur in Westerwolde en is te zien in het Openluchttheater Sellingen op 11, 12 en 13 september 2020.

11 september vanaf 19.30 uur

12 september vanaf 19.30 uur

13 september vanaf 13.30 uur

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM: in verband met het COVID-19 virus . Omdat de voorstelling in de open lucht wordt gespeeld adviseren wij u om uw kleding hierop aan te passen.

De kaartverkoop via VanPlan zal half augustus starten.

‘Sellingen Aans’ bestaat uit de volgende onderdelen

theatermonoloog ‘Westerlingen en Engelingen’, geschreven en geregisseerd door Hannie Dubbelman

de Quarantaineklucht ‘Uitbraak’, geschreven en geregisseerd door kunstenaar/toneelschrijver Michiel Westbeek

Lieke van den Krommenacker tekent een aantal persoonlijke veranderverhalen van mensen uit Sellingen op

Marlene Bakker zal een van de opgetekende verhalen van Lieke vertalen in een lied

Niels Steenstra van De Rijdende Popschool/DeClick geeft gratis workshops aan jongeren uit Westerwolde en maakt met hen muziek voor ‘Sellingen Aans’.

een monoloog van Alie, geregisseerd door Karin Noeken

een nieuwe tekst op een bestaand nummer, gebracht door het Ketelkoor. Eize Hoomoedt schrijft de tekst hiervoor.

een fotoserie door Laurien Riha over haar eigen verandering: van Sellingen naar Amsterdam

Regie, productie, organisatie

Karin Noeken (regisseur)

Rozan Vergeer (regie-assistent)

Eize Hoomoedt en Johan Eitens (productie)

Bas Broekhuis (techniek)

Eize Hoomoedt (social media)

Artistiek team

Karin Noeken (concept, idee en regisseur Sellingen Aans) (regisseur monoloog Alie)

Hannie Dubbelman (regisseur Westerlingen en Engelingen)

Eize Hoomoedt (dirigent Ketelkoor, schrijver tekst)

Michiel Westbeek (regisseur en tekst Quarantaine klucht)

Marlene Bakker (schrijver lied en zang)

Niels Steenstra (De Rijdende Popschool/De Click)

Laurien Riha (fotograaf)

Lieke van den Krommenacker (tekstschrijver, optekenen verhalen)

Deelnemers, spelers, muzikanten

Huib Dubbelman (acteur Westerlingen en Engelingen)

Alie (monoloog Alie)

Jongeren die muziek maken voor Sellingen Aans: worden op dit moment geworven

Jacqueline Reems (speler Quarantaine klucht)

Ria Ensing (speler Quarantaine klucht)

Lia Bakker (speler Quarantaine klucht)

Hans Jalving (speler Quarantaine klucht)

Janny Venin (speler Quarantaine klucht)

Ketelkoor Sellingen

Rineke Dijkinga

Muziek van Babaddaar

Met dank aan

Openluchttheater Sellingen

Peter Zijlstra

Babette Alma

Janna Pranger

Sanne Meijer (Verhalen van Groningen)

Jelka Vale (Staatsbosbeheer)

Birte Buwalda (Biblionet)

Alex Vissering (troubadour)

Jan Floris Aukema



Gronings Vuur in Pekela, Stadskanaal en Veendam

De ‘oudere’ cultuurmakers in Pekela, Stadskanaal en Veendam geven net als het CPO in Oldambt, het woord aan de jongeren!

Theatermaker en regisseur van de eindpresentatie Sijas de Groot heeft dinsdag 30 juni in Discotheek FOX Nightlife in Stadskanaal de eerste bijeenkomst gehad met 11 enthousiaste jongeren uit Pekela, Stadskanaal en Veendam. Ze zijn op zoek naar nog meer jongeren.

Ben je of ken je een jongere tussen de 12 en 20 jaar die woont in deze regio: geef je dan op via gea@groningsvuur.nl

Ingezonden