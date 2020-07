Jongerencentra gemeente Westerwolde gaan weer open

WESTERWOLDE – Vanaf maandag 6 juli mogen de jongerencentra in Westerwolde weer open, natuurlijk wel met regels, maar het begin is er!

Als Welzijn Westerwolde hebben we ons de afgelopen weken vastgebeten in de nieuwe en aankomende versoepelingen en daarin hebben we de ruimte gevonden en ook de toestemming gekregen om de jongerencentra voor de doelgroep 12 t/m 18 jaar weer open te stellen na een periode van bijna vier maanden.

Onze jongerenwerkers heten je vanaf komende maandag dan ook weer van harte welkom, maar uiteraard wel op gepaste afstand. De doelgroep 12 t/m 18 jaar mag zich onderling vrij bewegen, maar dit geldt niet voor personen die ouder zijn. Dit betekent dus dat onze jongerenwerkers in de centra de afstand zullen bewaren tot jou als doelgroep en het betekent ook dat dit invloed heeft op sommige activiteiten. Zo zal er bijvoorbeeld de komende maanden (nog) niet worden gekookt. Ook vragen we je met klem om met (verkoudheid) klachten thuis te blijven en ook wanneer er bij je thuis iemand ziek is vragen we je niet naar ons toe te komen. Binnen onze jongerencentra werken we met maatregelen en richtlijnen i.v.m. de hygiëne en we vragen je dan ook vriendelijk om deze op te volgen, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we open mogen en blijven!

Voor de verschillende openingstijden en ook maatregelen en richtlijnen binnen onze centra kun je kijken op www.welzijnwesterwolde.nl

Ingezonden door: Welzijn Westerwolde