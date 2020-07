Lintjesregen in de Gemeente Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 3 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

De luchtdruk is sinds gisteren een stuk gestegen. Buien maken daardoor weinig kans meer, en regelmatig komt de zon erbij. Dus het is veel vriendelijker weer, en het wordt ook iets warmer met een maximum van 22 graden. De wind is vanmiddag matig, kracht 3 tot 4.

Vanavond gaat de wind toenemen en vannacht gaat het ook af en toe regenen. Morgen volgt dan ook een bewolkte dag, met regelmatig regen of motregen. Veel zon is er zeker niet en het wordt hooguit 19 graden, bij windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten.

Zondag is het niet veel anders: veel bewolking, af en toe regen, en vlagerig weer. Dan is de maximumtemperatuur ongeveer 20 graden. Na het weekend is er maandag een noordwestenwind en daarmee is het koel met buien. Daarna is het droger, maar warm wordt het voorlopig niet.